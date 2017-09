Baden-Württemberg Fahrer nach tödlichem Frontalcrash in U-Haft

Hechingen.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Schwäbischen Alb bei Hechingen ist der mutmaßliche Unfallverursacher nun in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag mitgeteilt. Gegen den 38-Jährigen bestehe der dringende Verdacht, dass er bei dem Unfall vor gut zwei Wochen deutlich zu schnell unterwegs und betrunken war. Weil sein Lebensmittelpunkt nicht in Deutschland liegt, wurde demnach der Haftbefehl beantragt und erlassen. Die Vorwürfe lauten: vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Tötung.