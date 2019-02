Baden-Württemberg Fahrverbote: Kretschmann erwartet Tauziehen

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann rechnet in seiner grün-schwarzen Koalition noch mit einem heftigen Tauziehen rund um Diesel-Fahrverbote. "Da bahnt sich ein nicht geringer Konflikt mit meinem Koalitionspartner an. Das ist wirklich schwierig und geht an die Kante", sagte der Grünen-Politiker am Samstag in Stuttgart. Trotzdem sei er froh, dass er mit der CDU regiere. Wäre diese in der Opposition, hätte sie sich mit Teilen der Gesellschaft zusammenschließen können, die gegen die Fahrverbote seien. "Das wäre ganz gefährlich." Vielleicht könne gerade die grün-schwarze Koalition eine gesellschaftliche Spaltung bei dem Thema verhindern.