Baden-Württemberg Fahrverbotsgegner demonstrieren wieder am Neckartor

Bereits um 10.00 Uhr hat der Kreisverband der AfD Stuttgart eine Demo unter dem Motto "Fahrverbote stoppen - Rettet den Diesel" angemeldet, ebenfalls in der Nähe des Neckartors. Angemeldet sind etwa 150 Menschen. Gegen die AfD-Demonstration liegen zwei Anmeldungen für Gegenproteste vor. Seit dem 1. Januar dürfen zur Luftreinhaltung Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und schlechter von außerhalb nicht mehr in die Umweltzone Stuttgart einfahren. Vom 1. April an gilt das Verbot auch für Anwohner mit solchen Fahrzeugen.