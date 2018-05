Baden-Württemberg Familiendrama mit zwei Toten: Lebenslange Haft

Stuttgart.

Wegen der Tötung seiner Ehefrau und des Lebensgefährten seiner Tochter ist ein 53-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe der 45-Jährigen und dem 40-Jährigen gezielt in den Kopf geschossen, sagte Richter Jörg Geiger am Donnerstag am Landgericht Stuttgart. Der Angeklagte habe sich des zweifachen Mordes schuldig gemacht. Es seien zwei Familien in den Abgrund gestürzt worden. Hintergrund des Familienstreits in Nürtingen (Kreis Esslingen) waren demnach Trennungsabsichten der Ehefrau (Az.: 9 Ks 114 Js 68218/17).