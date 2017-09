Baden-Württemberg Familiendrama: Polizei will Durchsuchung der Wälder beenden

Villingendorf.

Nach dem Familiendrama mit drei Toten in Villingendorf will die Polizei noch am Montagabend die Durchsuchung der Wälder rund um die Schwarzwaldgemeinde abschließen. "Je nachdem wie gut wir durchkommen und wie dicht das Waldstück bewachsen ist, könnten wir bis zum Abend fertig sein", sagte ein Polizeisprecher. Etwa 70 Beamte suchen seit dem frühen Morgen nach einem 40-Jährigen, der neben dem Lebensgefährten seiner Ex-Frau und dessen Cousine auch seinen eigenen gerade eingeschulten Sohn erschossen haben soll. Zwei andere Waldstücke waren zuvor durchkämmt worden.