Baden-Württemberg Familiendrama: Weißer Ring stützt Annäherungsverbot

Das gerichtlich verordnete Verbot zeige dem Täter Grenzen auf. Zudem sei der entsprechende Paragraf des Gewaltschutzgesetzes strafbewehrt. "Das heißt, wenn sich der Täter oder die Täterin nähert, dann kann man polizeiliche und juristische Maßnahmen darauf fußen lassen", sagte der frühere Kriminalhauptkommissar in Stuttgart.

In dem Fall aus Villingendorf hatte ein Gericht dem mutmaßlichen Täter im März untersagt, sich seiner Ex-Frau zu nähern. Der Kroate soll am Donnerstag der vergangenen Woche seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben. Nach der Flucht wurde der Mann am Dienstag festgenommen.