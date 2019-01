Baden-Württemberg Feinstaub: Messwert bleibt am ersten Tag unter EU-Grenzwert

Stuttgart.

Zum Start des erneuten Feinstaubalarms in Stuttgart ist die Luftbelastung im Talkessel erhöht. Am besonders belasteten Neckartor in der Innenstadt wurde am Samstag eine Konzentration von 39 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel gemessen, wie am Sonntag aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorging. Vor Beginn des Alarms am Freitag lag der Wert noch bei 27 Mikrogramm. Nach EU-Recht sind nur 50 Mikrogramm im Tagesmittel zulässig - und das an maximal 35 Tagen im Jahr.