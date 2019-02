Altbach.

Während einer Heizöllieferung ist ein Haus in Altbach (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Dabei wurden die beiden 68 und 73 Jahre alten Bewohner sowie der 49 Jahre alte Fahrer des Heizöllasters am Samstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe es eine Verpuffung gegeben, die den Brand auslöste. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, darunter eine Spezialklinik. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Durchgangsstraße des Ortes wurde zeitweise gesperrt.