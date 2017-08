Baden-Württemberg Feuerwehr rettet zwei eingeschlossene Kinder aus Auto

Ulm.

Die Feuerwehr hat in Ulm zwei Kinder aus einem versehentlich verschlossenen Auto befreit. Die Mutter hatte die Einsatzkräfte am Dienstag verständigt, nachdem sich der Wagen verriegelt hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sie den Schlüssel ihrer eineinhalbjährigen Tochter in die Hand gedrückt, während sie den Kinderwagen in den Kofferraum lud.