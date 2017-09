Baden-Württemberg Flüchtige Psychiatrie-Patienten könnten Straftaten begehen

Zwiefalten.

Die drei am Wochenende ausgebrochenen Patienten der Klinik für Forensische Psychiatrie in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) könnten nach Einschätzung von Therapeuten kriminelle Handlungen begehen, um an Suchtmittel zu kommen. Die 30, 32 und 38 Jahre alten verurteilten Straftäter seien drogen- und alkoholabhängig und selbst nach längerer Behandlung in der geschlossenen Psychiatrie als nicht therapierbar eingeschätzt worden, sagte Chefärztin Ruxanda Zavoianu am Montag vor Reportern. Sie seien allerdings während der Therapie nicht durch Gewalttätigkeiten aufgefallen.