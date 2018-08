Stuttgart Flughafen Stuttgart von Teilräumung in Frankfurt betroffen

Wegen eines Sicherheitsproblems war der Frankfurter Flughafen am Dienstag teilweise geräumt worden. "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei per Twitter mit. "Dazu gehört ein sofortiger Boardingstop und Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3."