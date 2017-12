Gaildorf.

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Eine Zeugin habe den Mann am Montagabend im Treppenhaus eines Geschäftshauses gesehen und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielt der Mann eine schwarze Schusswaffe in der Hand, bedrohte die Frau aber nicht. Um was für eine Waffe es sich handelte, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge rückten kurz darauf mehrere Streifenwagen an und durchsuchten das Gebäude, in dem sich Arztpraxen und Büroräume befinden. Der verdächtige Mann sei jedoch nicht gefunden worden.