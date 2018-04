Baden-Württemberg Freibäder im Südwesten starten früher in die Saison

Stuttgart.

Dank der hohen Temperaturen wollen einige Freibäder in Baden-Württemberg früher öffnen als geplant. Wenn das Wetter so gut bleibe, könnten die Bäder am Killesberg und in Möhringen bereits am 28. April die Pforten öffnen, hieß es am Dienstag von den Stuttgarter Bäderbetrieben. Dafür werde derzeit bereits Personal gesucht.