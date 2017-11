Baden-Württemberg Fund von Fipronil-Eiern - Ursachenforschung ohne Ergebnis

Stuttgart/Künzelsau. Mehr als drei Monate nach dem bislang einzigen Fund von Fipronil belasteten Eiern in Baden-Württemberg ist noch immer unklar, auf welche Weise der Stoff in die Nahrungskette gelangte. Es habe sich bislang keine Quelle ermitteln lassen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart. Die Ursachenforschung habe kein Ergebnis gebracht. "Es wurde jeder Stein umgedreht. Aber leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wie das Fipronil in die Eier gelangen konnte", fügte sie hinzu.