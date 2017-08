Baden-Württemberg Gartenschau lockt fast 350 000 Besucher nach Bad Herrenalb

Bad Herrenalb.

Mit fast 350 000 Besuchern kurz vor Schluss hat die Gartenschau in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) die Erwartungen übertroffen. Kalkuliert hatten die Organisatoren mit 200 000 Besuchern in der Zeit vom 13. Mai bis zum 10. September. Er sei sehr stolz auf dieses Ergebnis, sagte Bürgermeister Norbert Mai (parteilos) laut Mitteilung am Donnerstag. Als kleine Kommune dieses Großereignis zu stemmen, sei nur durch die Unterstützung und das Engagement der Bürger möglich gewesen. Der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), unterstrich die Bedeutung der Investitionen in die Infrastruktur. "Es freut mich, dass viele der geschaffenen Grün- und Freizeitanlagen erhalten bleiben."