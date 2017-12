Baden-Württemberg Gebürtige Heidelbergerin: Einzige "Astronautin"-Kandidatin

Heidelberg.

Die in Heidelberg geborene Meteorologin Insa Thiele-Eich (34) ist derzeit einzige Kandidatin beim privaten Projekt "Astronautin", das 2020 erstmals eine deutsche Frau zur Internationalen Raumstation ISS schicken will. Die bisherige Mitbewerberin von Thiele-Eich - die aus München stammende Bundeswehr-Pilotin Nicola Baumann (32) - erklärte ihren Ausstieg aus dem Projekt. Die Entscheidung sei einvernehmlich gewesen, sagte eine Sprecherin der in Bremen gegründeten Initiative am Donnerstag.