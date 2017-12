Baden-Württemberg Gegen Altersarmut: Bündnis warnt vor niedrigen Renten

Stuttgart.

Das Bündnis gegen Alterarmut im Land plant Aktionen, um die Menschen für das Thema stärker zu sensibilisieren. "Dazu soll es Veranstaltungen in Tafelläden oder Vesperkirchen geben", sagte Verdi-Landeschef Martin Gross der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Dort, wo die Menschen anzutreffen seien, die sich im normalen Supermarkt nichts leisten könnten oder kein Geld für eine warme Mahlzeit am Tag hätten. "Wir laden die Politik herzlich dazu ein, sich ein Bild davon zu machen, wie Armut in unserem reichen Land aussieht."