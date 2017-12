Baden-Württemberg Gericht stärkt Familienwahlrecht bei Schulwahl

Stuttgart/Mannheim.

Familien in Baden-Württemberg kann der Zugang zu einer Wunschschule ihre Nachwuchses nur verwehrt werden, wenn dies für die Schule unhaltbare Zustände mit sich brächte. Dass eine solche Entwicklung eintreten könne, habe das Kultusministerium im konkreten Fall von sieben Schülern, die auf ihre Wunschschule in Wutöschingen (Kreis Waldshut) gehen wollten, nicht genügend belegt, teilte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim mit.