Baden-Württemberg Gesundheitsminister Lucha spricht sich für Maskenpflicht aus

Nach Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) will auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) in seiner Stadt eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus einführen . Bei mehrheitlicher Zustimmung des Gemeinderats könnte sie in der kommenden Woche in Kraft treten, sagte er. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Palmer zufolge sollen die Menschen den Mund-Nasen-Schutz beim Busfahren tragen und in Gebäuden mit viel Publikumsverkehr, wo sich der Mindestabstand von 1,50 Metern schwer einhalten lässt, beispielsweise in Läden, Bibliotheken und Rathäusern.

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen in der kommenden Woche nach. Die baden-württembergische Landesregierung hat mit der Lockerung der Corona-Verordnungen bisher lediglich eine "dringende Empfehlung" verbunden, in Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf in Geschäften nicht-medizinische, sogenannte Alltagsmasken zu tragen - oder Schals und Tücher.