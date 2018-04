Baden-Württemberg GEW und Ministerin streiten über fehlende Berufsschullehrer

Stuttgart.

Droht den Berufsschulen im Südwesten ein noch größerer Lehrermangel als bisher? Darüber streitet das Kultusministerium mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). "In diesem Jahr sollen nach den Plänen der Landesregierung 600 Lehrerstellen an den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg wegfallen", sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz am Donnerstag in Stuttgart. Die GEW wirft dem Land vor, rund 300 Stellen für die Sprachförderung von Geflüchteten zum August auslaufen zu lassen und rund 300 weitere an andere Schularten oder ins Ministerium zu verlegen.