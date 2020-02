Esslingen Großeinsatz auf dem Neckar: Fahrwassertonne mit Kanufahrer verwechselt

Esslingen.

Ein Autofahrer hat eine Fahrwassertonne auf dem Neckar mit einem Kanufahrer in Not verwechselt und damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der 47-Jährige sei auf der Bundesstraße 10 unterwegs gewesen und habe sich am Dienstagnachmittag per Notruf gemeldet, teilte die Polizei in Göppingen mit. Er habe vom Auto aus einen Kanufahrer gesehen, der auf der Höhe von Altbach mit der Strömung und den Wellen zu kämpfen gehabt habe und schließlich gekentert sei.