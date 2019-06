Keine Zuschüsse mehr vom Land Grün-Schwarz in Stuttgart stoppt Granulat für Sportplätze

Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung will die finanzielle Förderung des Einsatzes von Plastikgranulat auf Sportplätzen beenden. Dies beschlossen die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU am Donnerstag im Umweltausschuss, wie eine Grünen-Fraktionssprecherin in Stuttgart bestätigte.