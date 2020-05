Baden-Württemberg Habecks Geduld mit Palmer ist erschöpft

Berlin/Tübingen.

Wegen umstrittener Äußerungen zu älteren Corona-Patienten hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck deutlich vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer distanziert. Der Satz seines Parteikollegen sei falsch und herzlos gewesen, betonte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Er spricht damit weder für die Partei noch für mich."