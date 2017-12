Baden-Württemberg Handelsverband: Weihnachtsgeschäft recht verhalten

Stuttgart.

Die Diskussion um saubere Luft in den Innenstädten hat aus Sicht des Einzelhandelsverbands dazu geführt, dass immer weniger Menschen dorthin zum Einkaufen gehen. "Viele Händler sind unzufrieden und haben sich mehr vom Weihnachtsgeschäft erwartet. Die Frequenz hat einfach gefehlt", sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur am 4. Adventssamstag in Stuttgart. Die Hoffnungen ruhten jetzt auf der Woche zwischen den Jahren.