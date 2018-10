Baden-Württemberg Hebammen im Land können Bedarf nicht auffangen

Bei einer Befragung im Auftrag des Sozialministeriums 2017 berichtete jede zweite Mutter, die vor der Geburt eine Hebamme gesucht hatte, von Schwierigkeiten. Freiberufliche Hebammen erhalten demnach weit mehr Anfragen, als sie annehmen können. Mehr als 30 Prozent gaben an, dass ihre Arbeitsbelastung in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen sei.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den an der Umfrage beteiligten Kliniken. Mehr als die Hälfte berichtete über Probleme, offene Hebammenstellen zu besetzen. Abhilfe sollen unter anderem zusätzliche Ausbildungsplätze an den Hebammenschulen schaffen. Ihre Zahl soll von aktuell 480 auf 626 steigen.

Landkarte der Unterversorgung

Unter www.unsere-hebammen.de lässt sich auf der "Landkarte der Unterversorgung" einsehen, wo Hebammen/Hebammenkurse fehlen - und selbst einen Mangel melden.

Der Deutsche Hebammenverband dokumentiert den Mangel an Geburtshelferinnen auf einer Online-Karte. Dort können Frauen melden, wenn sie in ihrer Region keine Hebamme gefunden haben. Für Baden-Württemberg gibt es momentan rund 4500 Einträge. Dabei mangelt es vor allem an einer Wochenbettbetreuung.