Baden-Württemberg Herbstwetter im Südwesten

Stuttgart.

Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad, viele Wolken und einige Regenschauer - das Wetter im Südwesten wird herbstlich. Der Dienstag soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselhaft werden: Einem Sonne-Wolken-Mix in der ersten Tageshälfte folge am Nachmittag von Westen her zunehmende Bewölkung, sagte DWD-Meteorologe Peter Crouse. Gegen Abend könne es dann verbreitet regnen. Die Temperaturen klettern auf rund 18 bis 21 Grad - "passend zur Jahreszeit", so Crouse.