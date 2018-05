Baden-Württemberg Herdenschutz nach Wolfsrissen soll schnell kommen

Ellwangen Geflüchteter aus Togo legt Verfassungsbeschwerde ein

Mannheim (dpa/lsw) - Der Fall eines Asylsuchenden aus Togo, der unter großem Widerstand aus einer Unterkunft in Ellwangen abgeholt wurde, liegt nun beim Bundesverfassungsgericht. Der Anwalt des Mannes reichte in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde ein, wie ein Sprecher des Gerichts am Freitag sagte.