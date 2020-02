Baden-Württemberg Hermann wirbt für einfachere Tarife im Nahverkehr

In Stuttgart wird über das Modell eines Gratistickets für den Samstag diskutiert. Der Stuttgarter City-Manager Sven Hahn brachte das samstägliche Gratisfahren für die Landeshauptstadt ins Gespräch. Zum einen gehe es um die Belebung der Innenstadt und zum anderen darum, eine veränderte Mobilität zu fördern, sagte Hahn. Bei Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) stößt er aber auf Widerstand. Dies sei nicht zu finanzieren. In Tübingen können seit Februar 2018 alle Fahrgäste samstags die Buslinien nutzen, ohne ein Ticket kaufen zu müssen, wie eine Sprecherin sagte. Das soll auch im laufenden Jahr so sein. Darüber müsse aber noch entschieden werden.

Auch in Ulm und Neu-Ulm muss an den Samstagen seit April 2019 für Bus und Bahn kein Fahrschein gekauft werden. Dies sei wegen mehrerer Großbaustellen in der Ulmer Innenstadt eingeführt worden, teilte die Kommune mit. Bis Ende 2020 soll das Angebot gelten.