Stuttgart (dpa/lsw).

Der "Genießerpfad Himmelssteig" im Schwarzwald ist zum schönsten Wanderweg Deutschlands für eine Tagestour gewählt worden. An der Abstimmung beteiligten sich 27 790 Leser der Zeitschrift "Wandermagazin". Der "Himmelssteig" in Bad Peterstal-Griesbach ist den Angaben zufolge ein Wanderweg "für Höhenverliebte" und rund 11 Kilometer lang. Wer ihn begeht, kommt demnach unter anderem an einem Bergbachtal, einem Wasserfall und dem steilen "Himmelsfels" vorbei. Die Tour dauert etwa viereinhalb Stunden. Zum schönsten Fernwanderweg wurde indes der Saar-Hunsrück-Steig gewählt. Der quer über den Hunsrück führende Wanderweg erhielt die Auszeichnung bereits 2009.