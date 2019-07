Baden-Württemberg Hitzerekord wackelt: Donnerstag könnte Bestmarke knacken

Stuttgart. Seit Tagen steigen die Temperaturen - und an diesem Donnerstag könnten sogar historische Hitzerekorde in Baden-Württemberg geknackt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zumindest damit, dass es im Südwesten so heiß wird wie seit Aufzeichnung der Daten nicht mehr. An dem einen oder anderen Ort könnten nach Einschätzung der Experten Temperaturen um die 40 Grad erreicht werden. Sehr, sehr heiß wird es vor allem in den Regionen um Mannheim und Karlsruhe. Abkühlung ist auch in der zum Teil tropischen Nacht zum Freitag nicht zu erwarten.