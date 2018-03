Böblingen.

Ein Hobby-Archäologe hat in Böblingen bei Stuttgart eine Bombe gefunden. Wie Stadt und Feuerwehr am Montag mitteilten, musste das Gebiet um Umkreis um die Genker Straße im Umkreis von 200 Metern evakuiert werden. Die Entschärfung sollte demnach noch am Abend stattfinden. "Der Kampfmittelbeseitigungsdienst geht davon aus, dass die Entschärfung keine Schwierigkeiten machen sollte", teilte die Feuerwehr mit. "Wenn die Evakuierung schnell gelingt, sind alle wieder schnell zu Hause." Wie viele Menschen dazu ihre Wohnungen verlassen mussten, konnte die Stadtsprecherin zunächst nicht sagen. Für die Anwohner wurden Shuttle-Busse eingerichtet.