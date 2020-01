Baden-Württemberg Hopp und Rettig: Fußball beim Klimaschutz in der Pflicht

Der 79 Jahre alte Milliardär regte an, die DFL solle bei den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit für die Profivereine Impulse setzen. "Man sollte den Clubs generell Anreize zum nachhaltigen Wirtschaften geben. Entweder indem sie stärker an den Erlösen partizipieren oder ihnen etwa in einem größeren Rahmen Aufmerksamkeit garantiert."

Rettig sieht die Möglichkeit, das Thema öffentlichkeitswirksam zu besetzen, als "verpasst". Die wichtigsten Themen, Nachhaltigkeit und Zukunft, seien bei der DFL nicht besonders ausgeprägt: "Dabei müsste bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro pro Jahr auch in Forschung und Entwicklung investiert werden", sagte er.