Baden-Württemberg Huhn verirrt sich auf Autobahn: Von Polizei gerettet

Baden-Württemberg Mann von Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt

Bisingen (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter Mann ist auf einem Privatgrundstück in Bisingen (Zollernalbkreis) von seinem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann seinen Traktor am Montagnachmittag aus einem Schuppen fahren wollen und noch vor dem Aufsitzen den Motor gestartet - am Schlepper war jedoch ein Gang eingelegt.