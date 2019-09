Baden-Württemberg Hunderttausende barrierefreie Wohnungen fehlen

Stuttgart.

Für ältere Menschen fehlen in den kommenden Jahrzehnten in Baden-Württemberg Hunderttausende barrierefreie Wohnungen. Nach Ansicht des Landesdemografiebeauftragten Thaddäus Kunzmann haben weder Politik noch Wirtschaft eine Lösung auf dem Schirm. "Es wird in diesem Bereich nicht genug investiert und erst recht nicht genug gebaut", kritisierte Kunzmann am Montag in Stuttgart.