Baden-Württemberg IG Metall: Aufruf zu Warnstreik in Südwest-Textilindustrie

Stuttgart. Im Tarifkonflikt der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie kommt es zu Warnstreiks. Am Freitag seien Beschäftigte im Raum Rastatt, Raum Lörrach und in den Bereichen Aalen, Albstadt und Schwäbisch Gmünd zu befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag in Stuttgart mit.