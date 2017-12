Baden-Württemberg IHK-Präsident fordert Informatikunterricht ab 1. Klasse

Mannheim. Nach Ansicht des neuen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sollten schon Schulanfänger in Informatik unterrichtet werden. "Es ist ein Skandal, dass Informatik kein Hauptfach von der 1. Klasse an ist. Es müsste so ernst genommen werden wie Mathematik", sagte Manfred Schnabel dem "Mannheimer Morgen" (Freitag).