Baden-Württemberg 14-Jähriger mit geklautem Auto liefert sich Verfolgungsjagd

Eppingen.

Ein 14-Jähriger hat vermutlich unter Drogen eine illegale Spritztour mit einem Auto gemacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er die Gelegenheit eines unverschlossenen Autos mit passendem Schlüssel im Inneren genutzt und war davon gefahren. Eine Streife, die den Jungen am Montag in Eppingen (Kreis Heilbronn) zufällig sah, nahm die Verfolgung auf.