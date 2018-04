Baden-Württemberg Illegales Autorennen von Hochzeitsgesellschaft auf Autobahn

Neuenstadt.

Ein illegales Autorennen einer türkischen Hochzeitsgesellschaft hat die Polizei auf der Autobahn 81 aufgedeckt. Zuvor hatten Zeugen am Samstagabend gemeldet, dass eine Gruppe von sechs bis acht Fahrzeugen nach dem Tunnel Hölzern mit eingeschalteten Warnblinkanlagen den nachfolgenden Verkehr in Fahrtrichtung Weinsberger Kreuz ausbremste. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, notierte ein Zeuge die Kennzeichen von drei Fahrzeugen.