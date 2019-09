Baden-Württemberg Im Südwesten bleibt es nass und bewölkt

Stuttgart.

Viele Wolken und einige Regenschauer sorgen weiter für herbstliches Wetter im Südwesten. Am Donnerstag zeige sich kaum die Sonne und es komme immer wieder zu leichten Regenschauern, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mit. Dazu soll es Höchstwerte von 14 Grad im Bergland und 20 Grad am südlichen Oberrhein geben.