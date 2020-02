Baden-Württemberg Immer mehr Menschen in Wohnungsnot von der Wohlfahrt betreut

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Menschen in Wohnungsnot nimmt seit zehn Jahren in Baden-Württemberg kontinuierlich zu und ist auch im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Die Dienste und Einrichtungen der öffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege seien im Jahr 2019 von 12 270 Menschen um Hilfe gebeten worden, das seien mehr als im Jahr zuvor, teilte die Liga der freien Wohlfahrtspflege mit. Die jüngsten Entwicklungen und auch konkrete Forderungen an die Politik wollen die elf Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege heute in Stuttgart vorstellen.