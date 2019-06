Baden-Württemberg Immobilienverband warnt vor wachsender Wohnungsnot

Stuttgart.

Angesichts des jüngsten Einbruchs bei den Baugenehmigungen im Land hat der Landesverband freier Immobilien und Wohnungsunternehmen in Baden-Württemberg (BFW) vor einer Verschärfung der Wohnungsnot gewarnt. Der Rückgang sei ein alarmierendes Signal für alle Wohnungssuchenden, sagte BFW-Geschäftsführer Gerald Lipka am Mittwoch in Stuttgart. Nach Daten des Statistischen Landesamtes war die Zahl der Freigaben für Neubauten im ersten Quartal 2019 um ein Fünftel zurückgegangen.