Baden-Württemberg Innenminister übergibt Bodycams an Stuttgarter Polizei

Stuttgart. Die Polizisten in Baden-Württemberg bekommen Bodycams. Nach einem Modellversuch übergibt Innenminister Thomas Strobl (CDU) heute die ersten am Körper getragenen Kameras zum regulären Einsatz an die Polizei. Zunächst sind die Beamten im Stuttgarter Präsidium dran. In den kommenden Monaten sollen die Geräte auch an die anderen Präsidien im Südwesten verteilt werden. Bis zum Sommer soll jede Streife eine Bodycam haben.