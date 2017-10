Baden-Württemberg Jagd auf "Monster" vom Horbachsee

Ettlingen (dpa/lsw).

Das Versteckspiel des "Monsters" vom Horbachsee in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) könnte bald ein jähes Ende haben. Das bislang unbekannte Tier terrorisiert seit Monaten eine Schwanenfamilie und andere Tiere in dem Teich. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Attacken unter anderem auf Schwanenküken. Seit Mittwoch lässt die Stadt das Wasser des künstlichen Sees ab. Das ist zum einen eine Maßnahme, um den Fischbestand zu regulieren. Man hofft aber auch, dass beim Abfischen das "Untier" ins Netz geht.