Baden-Württemberg Jede zehnte Schulstunde wird vertreten oder fällt aus

Stuttgart. Jede zehnte Unterrichtsstunde an Baden-Württembergs öffentlichen Schulen findet nicht wie geplant statt. In rund zwei Dritteln der Fälle überbrücken Vertretungslehrer den Unterricht, der Rest der Stunden fällt aus. Das ergab eine Untersuchung an allen rund 4500 Schulen vom 11. bis 15. Juni, wie das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Am häufigsten gibt es Änderungen - Vertretung oder Ausfall - an den allgemein bildenden Gymnasien (12,7 Prozent). Dahinter folgen die Gemeinschaftsschulen (12,4).