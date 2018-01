Baden-Württemberg Jubel beim Ulmer Narrensprung: Ganz ohne Konfettiverbot

Ulm.

Der Ulmer Narrensprung hat am Sonntag wieder Tausende Schaulustige in die alte Donaustadt gelockt. Wie stets drei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht, begann der sogenannte Ulmzug - unter anderem mit Hexen und Höllenteufeln, Donauwölfen und Schilfgeistern - um 13.13 Uhr am Ulmer Münster.