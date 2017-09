Grabenstetten.

Beim Ausflug einer Schülergruppe in eine Höhle ist ein 15-Jähriger im schwäbischen Grabenstetten (Kreis Reutlingen) steckengeblieben. Er wurde nach Angaben der Polizei vom Dienstag nach eineinhalb Stunden unverletzt aus seiner misslichen Lage von der Bergwacht befreit. Der Junge war in der Gustav-Jakobs-Höhle kurz vor Ende der Tour in einem Kriechgang in die Notlage geraten. Er wurde vorsichtshalber zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.