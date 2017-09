Murr .

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in Murr (Landkreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Der Jugendliche wollte am Freitagabend an einer Ampel die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge zeigte sie für ihn Rot. Ein 43-Jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 16-Jährigen, der noch am Unfallort starb.