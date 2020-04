Kaisersbach.

Ein junger Mann ist beim Grillen mit seiner Familie in Kaisersbach in das Grillfeuer gefallen und hat sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Der 1997 geborene Mann sei daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Den Aussagen zufolge sei der Mann am Sonntagabend betrunken gewesen.