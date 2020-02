Baden-Württemberg Kabarettist Sonntag muss Fördergelder zurückzahlen

Das Sozialministerium hatte die Landeszentrale für politische Bildung ins Boot geholt, um das Projekt zu begleiten. Sie hatte im September nach einer Prüfung erklärt, die Beträge seien korrekt abgerechnet worden. Das Ministerium war zuletzt von Rückforderungen von mehreren Zehntausend Euro ausgegangen. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD, Sabine Wölfle, sagte, völlig unabhängig vom Rückforderungsentscheid der Landeszentrale fordere man auch weiterhin die lückenlose Aufklärung der Vergabe und der Verwendung der Fördergelder an die Sonntag-Stiphtung durch das Sozialministerium und vor allem durch Minister Manne Lucha (Grüne). "Hier wäre dann bald auch der Rechnungshof gefragt."

Die Diskussion um die Verwendung der Fördermittel hatte Sonntags Ehefrau angestoßen. Sie lebt heute von ihm getrennt und wirft dem Kabarettisten einen möglichen unkorrekten Umgang mit dem Geld vor. Lucha war in den vergangenen Wochen wegen Kumpaneivorwürfen unter Druck geraten. Es geht um zwei Abendessen Luchas mit dem Kabarettisten, die dieser bezahlt hatte. Beide Abendessen fielen in einen Zeitraum, in dem sich Sonntag um eine Verlängerung eines Demokratieprojekts bemühte. Lucha hatte im Herbst erklärt: "Es gibt keine Vermischung dienstlicher und privater Interessen."