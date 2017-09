Stuttgart.

Das grün-schwarze Kabinett will am Dienstag den Entwurf für den Landesetat 2018/2019 beschließen. Die Details waren bereits vor der parlamentarischen Sommerpause ausgehandelt worden. Die Landesregierung kann dabei auf insgesamt 2,7 Milliarden Euro Überschüsse aus den Vorjahren zurückgreifen. Ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstag). Die Haushaltskommission der Landesregierung hatte sich kürzlich darauf verständigt, angesichts guter Steuereinnahmen im neuen Doppeletat Kredite in Höhe von 500 Millionen Euro zu tilgen. Das Land ist mit rund 47 Milliarden Euro verschuldet.